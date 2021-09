Pais de Brian Laundrie foram acampar com o filho durante o desaparecimento de Gabby Petito

Advogado da família confirmou a informação. Jovem continua desaparecido.

Os pais de Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito encontrada sem vida num parque nos EUA, foram acampar com o filho alguns dias depois de o jovem ter regressado a casa da viagem sem a namorada.



O advogado da família confirmou a informação ao jornal The New York Post referindo também que os três estiveram a acampar durante os dias 6 e 7 de setembro.

Steven Bertolino revelou ainda que Brian regressou a casa com os pais. As reservas feitas no parque com as mesmas datas confirmaram as declarações do advogado.

Brian Laundrie e os pais estiveram acampados no parque Fort de Soto, no estado da Flórida, a cerca de 120 quilómetros de casa, em North Port dias após o regresso do jovem a casa.



Gabby Petito seria dada como desaparecida pela família no dia 11 de setembro.



A 17 de setembro, Brian também desaparece depois de ter avisado os pais de que iria fazer uma caminhada.

O jovem, que é

, está a ser

há mais de uma semana por ser considerado uma "pessoa de interesse" no desaparecimento da namorada.

O

foi encontrado no dia 19, na reserva natural de Bridger-Teton, no estado do Wyoming.