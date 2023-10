Pais de jogador Luis Diaz raptados na Colômbia

Polícia colombiana resgatou a mãe de Díaz, Cilenis Marulanda, na cidade de Barrancas, no departamento de La Guajir.

Os pais de Luis Díaz foram raptados no sábado, no norte da Colômbia, embora a mãe do futebolista colombiano tenha sido resgatada mais tarde, disseram as autoridades.

A polícia colombiana resgatou a mãe de Díaz, Cilenis Marulanda, na cidade de Barrancas, no departamento de La Guajira, no norte da Colômbia, disse o Presidente Gustavo Petro, na rede social X (antigo Twitter).

O diretor da polícia colombiana confirmou, num vídeo publicado nas redes sociais, que a mãe de Díaz está "sã e salva (...) a sua integridade e saúde não têm qualquer problema".