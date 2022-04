Pais de Maddie emitem comunicado após Brückner ter sido constituído arguido

Suspeito, de 44 anos, foi constituído arguido pelas autoridades alemãs.

Os pais de Madeleine McCann divulgam comunicado depois que

Christian Brückner

se ter constituido arguido do desaparecimento da filha esta quinta-feira.

Christian Brückner, de 44 anos, foi constituido arguido esta quinta-feira pelas autoridades alemãs "no âmbito do inquérito onde se investigam as circunstâncias que rodearam o desaparecimento, em 2007, de Madeleine McCann", informou a Comarca de Faro do Ministério Público, em comunicado.

A investigação tem-se desenvolvido com cooperação das autoridades inglesas e alemãs, após um pedido de cooperação judiciária internacional emitido pelo Ministério Público de Portugal.