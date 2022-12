Pais e filha morrem em incêndio em habitação de Vila Real

Duas pessoas conseguiram sair a tempo da habitação.

Um casal, de 79 e 80 anos, e a filha, de 56, morreram esta sexta-feira na sequência de um incêndio numa habitação em Sabrosa, no distrito de Vila Real, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Sabrosa, José Barros, afirmou ainda que dois jovens, de 16 e 20 anos, filhos da vítima mortal mais nova, conseguiram sair ilesos da habitação, localizada no centro da vila de Sabrosa, no distrito de Vila Real.

O responsável explicou que quando os operacionais chegaram ao local a casa, que descreveu como sendo velha e com muito combustível disponível, já estava completamente tomada pelas chamas.



O alerta para o incêndio foi dado às 05h03 e o fogo terá começado num quarto da habitação que não estava a ser utilizado. Ao que tudo indica, as vítimas terão morrido devido à inalação de monóxido de carbono.



A Polícia Judiciária encontra-se no local a investigar.