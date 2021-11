Países Baixos identificam 13 passageiros infetados com nova variante da Covid-19

Infetados viajaram em dois voos com origem em África do Sul.

Treze passageiros oriundos de dois voos da África do Sul testaram positivo à nova variante da Covid-19, a Omicron, à chegada aos Países Baixos.Os voos chegaram ao país na sexta-feira.Os treze infetados com a Omicron estão entres outros 61 passageiros com teste positivo à Covid-19, avançou a BBC.Em atualização