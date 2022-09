Pandemia "aumentou sintomas de violência": Ministro da Administração Interna em entrevista à CMTV

Todos os 11 arguidos foram absolvidos esta terça-feira em Tribunal.

O Ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, referiu esta terça-feira em entrevista à CMTV, que "foi feita justiça", sobre o processo de Pedrógão Grande. Todos os 11 arguidos foram absolvidos esta terça-feira em Tribunal."Toda a europa tem razões para estar ainda mais preocupada com os fenómenos extremos que convergem para termos mais incêndios", referiu José Luis Carneiro, acrescentando que "temos de ter a consciencia de que as alterações climáticas estão a produzir efeitos nocivos e temos de estar preparados para esses efeitos".De acordo com o Ministro da Administração Interna, este foi o 5º ano em que mais área ardeu. "A destruição da floresta e do património florestal é sempre um drama para todos".Sobre o aumento de casos de violência relacionados com a saúde mental, José Luis Carneiro atribui culpas à pandemia. "O efeito da pandemia na saúde mental provocou alteraçoes no comportamento e atitudes e aumentou sintomas de violência", referiu.Questionado pelo jornalista da CMTV João Ferreira sobre se há ou não défice nos elementos de segurança, o Ministro da Administração Interna referiu que houve um recrutamento de 260 guardas da GNR e mil polícias, "para garantar a capacidade de rejuvenescimento".Além disso, segundo José Luis Carneiro "mais de 600 milhões de euros vão ser disponbilizados" para melhoramento de infraestruturas e material.