Pandemia da Covid-19 com tendência estável a nível nacional

A pandemia da Covid-19 está a evoluir com uma tendência estável a nível nacional, mas a aumentar na população com idade igual ou superior a 80 anos. Mais de metade das pessoas internadas com diagnóstico principal de Covid-19 tinham mais de 80 anos.O número de novos casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes, nos últimos 14 dias, foi de 84 casos, verificando-se uma tendência estável a nível nacional.Segundo dados do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA), nenhuma região apresentou uma incidência superior ao limiar de 240 casos em 14 dias por 100 000 habitantes.O índice de transmissibilidade, R(t), apresenta uma valor igual ou superior a 1, o que representa uma tendência estável a crescente da incidência de infeções por Covid-19 a nível nacional e na maioria das regiões. As exceções são o Norte e Algarve que apresentam uma tendência decrescente (0,97 e 0,85 respetivamente).