Papa afirma que guerra sem sentido ameaça o mundo inteiro

O Papa Francisco declarou esta sexta-feira que a guerra na Ucrânia é tão "cruel e sem sentido" como qualquer outra, mas o conflito que se arrasta há mais de dois meses "tem uma dimensão maior e ameaça o mundo inteiro".

"Mesmo antes do fim da pandemia [de covid-19], o mundo inteiro deparou-se com um novo e trágico desafio: a guerra na Ucrânia. Após o fim da II Guerra Mundial, nunca houve escassez de guerras regionais, ao ponto de, por vezes, falar-se de uma III Guerra Mundial", disse o Papa aos participantes na sessão plenária do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos.

"No entanto, esta guerra, tão cruel e sem sentido como qualquer outra, tem uma dimensão maior e ameaça o mundo inteiro, e não pode deixar de despertar a consciência de cada cristão e de cada Igreja", acrescentou.