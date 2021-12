Papa compara proposta de comissária para a Igualdade de alterar termo "Natal" para "Festividades" a uma "ditadura"

Papa Francisco considerou tal tentativa de "suprimir a referência ao Natal" como um "anacronismo".

O Papa Francisco criticou a proposta da Comissária para a Igualdade, Helena Dalli, que pretende uma comunicação "mais inclusiva" na União Europeia, nomeadamente a troca do termo "Natal" por "Festividades".De acordo com aEcclesia, o Papa Francisco considerou tal tentativa de "suprimir a referência ao Natal" como um "anacronismo".O documento, que não foi revelado ao público, conta com 30 páginas.Em declarações aos jornalistas que o acompanhavam desde a visita à Grécia e de regresso ao Vaticano, o Santo Padre relembrou que muitas ditaduras "procuraram" abolir termos como o "Natal" ao longo da história.

O Sumo Pontífice chamou ainda a atenção para não se "não abrir caminho a colonizações ideológicas".