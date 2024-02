Papa Francisco cancela atividades programadas para hoje devido a gripe

"Devido a uma ligeira gripe, em via precaucional, o Papa Francisco anulou as audiências previstas para hoje", lê-se num comunicado divulgado pelo Vaticano.

O Papa Francisco cancelou as atividades que tinha programado para este sábado devido a uma "gripe leve", avançou o Vaticano em comunicado, citado pela agência Reuters."Devido a uma ligeira gripe, em via precaucional, o Papa Francisco anulou as audiências previstas para hoje", lê-se.O sumo pontífice, de 87 anos, tem sofrido problemas de saúde nos últimos meses e foi forçado a cancelar uma viagem planeada para uma reunião climática COP28 em Dubai em dezembro por causa dos efeitos da gripe e inflamação pulmonar.