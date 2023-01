Papa Francisco condena Irão pelo uso da pena de morte contra manifestantes que lutam pelos direitos das mulheres

Declarações do Papa foram as mais fortes desde o início dos protestos a nível nacional no Irão.

Papa Francisco condenou esta segunda-feira o Irão por usar pena de morte contra os manifestantes que exigem maior respeito pelas mulheres.

Segundo a agência Reuters, as declarações do Papa, feitas no seu discurso anual aos diplomatas acreditados no Vaticano, foram as mais fortes desde o início dos protestos a nível nacional no Irão, após a morte, em setembro passado, da mulher curda iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial.

"O direito à vida também está ameaçado nos locais onde a pena de morte continua a ser imposta, como é o caso nestes dias no Irão, na sequência das recentes manifestações que exigem um maior respeito pela dignidade das mulheres", disse Francisco.



"A pena de morte não pode ser aplicada a uma suposta justiça do Estado, uma vez que não constitui um dissuasor nem faz justiça às vítimas, mas apenas alimenta a sede de vingança", disse.



Em seguida, o pontífice repetiu um apelo ao fim da pena de morte em todo o mundo, dizendo que é " sempre inadmissível uma vez que ataca a inviolabilidade e a dignidade da pessoa".



Quatro manifestantes foram executados no rescaldo da agitação no Irão.