Papa Francisco diz que está a pensar visitar a Ucrânia

Sumo Pontífice viajou este sábado até ao arquipélago mediterrânico de Malta.

arquipélago mediterrânico de Malta para uma visita de dois dias.

O Papa Francisco afirmou, este sábado, que está a considerar visitar Kiev, a capital ucraniana, devido à invasão russa ao país.De acordo com a agência Reuters, as declarações do Sumo Pontífice, de 85 anos, foram feitas em Roma, em Itália, antes de embarcar para o seu avião rumo aoQuestionado por um jornalista sobre se estava a considerar um convite feito pelas autoridades políticas e religiosas ucranianas, o Papa Francisco respondeu que "sim, está em cima da mesa", sem dar mais pormenores sobre o assunto.