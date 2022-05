Papa Francisco surge pela primeira vez em cadeira de rodas no Vaticano

Papa Francisco surgiu em público em cadeira de rodas pela primeira vez, esta quinta-feira, no Vaticano.

Francisco já tinha anunciado que está com problemas num joelho e que vai ser operado, avança o

. "Há um problema, este joelho não funciona. Tenho de obedecer ao médico, que me disse que não posso andar", disse o Sumo Pontífice num encontro com bispos da Eslováquia, na semana passada.

O Papa foi levado numa cadeira de rodas ao salão Paulo VI no Vaticano para um encontro com freiras e madres superiores de todo o mundo, que o aplaudiram.A um jornal italiano disse também, na terça-feira, que está preparado para um encontro em Moscovo com o presidente russo , Vladimir Putin.