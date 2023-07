Papa Francisco traz carros blindados à Jornada Mundial da Juventude em Portugal

Trajetos serão feitos nesses carros, que chegam a Portugal a 1 de agosto, um dia antes do Sumo Pontífice.

O Papa Francisco, que chega ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na manhã de 2 de agosto para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), partindo de Portugal ao final da tarde de 6 de agosto, traz consigo pelo menos duas viaturas. Trata-se de dois veículos blindados, com estruturas à prova de bala e que o chefe da Igreja Católica usa nas deslocações que faz pelo Mundo.Saiba mais no site do Correio da Manhã