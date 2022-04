Parlamento convoca Ex-ministro João Leão e reitora do ISCTE

O requerimento foi apresentado pelo grupo parlamentar do PSD na sequência das notícias avançadas pelo Jornal Público relativas ao processo de financiamento do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa.

O PSD solicitou a presença de Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE, e de João Leão, que é o atual vice-reitor da instituição e era ministro das Finanças quando foi aprovada a verba de financiamento do novo centro de investigação.



"O requerimento foi votado a favor por unanimidade. No nosso entendimento este é um assunto relevante e é do interesse público que se possa ouvir os próprios", disse Tiago Estêvão Martins.

João Leão foi nomeado vice-reitor do ISCTE dois dias depois de ter deixado o Governo. Em causa está o financiamento público do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE.

Tanto João Leão como a reitoria do ISCTE disseram ao Público que "a negociação e solicitação [do financiamento] resulta sempre do Ministério e membros do governo respetivos, neste caso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)", recusando qualquer intervenção do ex-governante.