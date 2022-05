Parlamento discute polémica com acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal a 1 de junho

Foi requerido pelo grupo parlamentar do Chega.

A Assembleia da República vai realizar um debate de urgência no dia 01 de junho sobre o acolhimento de refugiados ucranianos por cidadãos russos alegadamente ligados ao regime de Putin, na sequência do caso de Setúbal, foi esta quarta-feira anunciado.

A marcação do debate de urgência requerido pelo grupo parlamentar do Chega foi anunciado no parlamento pela porta-voz da conferência de líderes, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, no final da reunião de hoje.

Para o dia 01 de junho ficou também agendado o debate sobre a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, proposta pelo mesmo partido.