Parlamento Europeu já votou: Proibida a venda de carros a gasolina e diesel a partir de 2035

O Parlamento Europeu aprovou formalmente esta terça-feira uma lei para proibir efetivamente a venda de novos carros a gasolina e diesel na União Europeia a partir de 2035, com o objetivo de acelerar a mudança para veículos eléctricos e combater as alterações climáticas.A lei também estabelece um corte de 55%, face a valores de 2021, nas emissões de CO2 para os automóveis vendidos a partir de 2030."Os custos operacionais de um veículo eléctrico já são inferiores aos custos operacionais de um veículo com motor de combustão interna", disse Jan Huitema, o negociador principal do parlamento à Reuters.Os Estados-membros da União Europeia já aprovaram a legislação.Segundo a AFP, a lei foi aprovada com 340 votos a favor e 279 contra, com 21 abstenções.