Parlamento Europeu suspende mandato da vice-presidente Eva Kaili após detenção

Eurodeputada foi detida na sexta-feira na Bélgica, no âmbito de uma investigação sobre um alegado lóbi ilegal do Qatar.

O Parlamento Europeu (PE) suspendeu o mandato de vice-presidente da eurodeputada social-democrata grega Eva Kaili, detida na sexta-feira na Bélgica, foi anunciado este sábado.

"À luz das investigações judiciais em curso, realizadas pelas autoridades belgas, a presidente [do Parlamento Europeu, Roberta] Metsola decidiu suspender, com efeitos imediatos, todos os poderes, deveres e funções que foram delegados a Eva Kaili na qualidade de vice-presidente do Parlamento Europeu", revelou este sábado um porta-voz da líder do PE.

A eurodeputada Eva Kaili foi detida na sexta-feira na Bélgica, juntamente com outras quatro pessoas, no âmbito de uma investigação sobre um alegado lóbi ilegal do Qatar para influenciar decisões políticas em Estrasburgo.