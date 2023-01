Parlamento Europeu vai retirar imunidade a dois deputados na sequência do caso Qatargate

"Continaremos a assegurar que não haverá impunidade", salientou oberta Metsola.

A presidente do Parlamento Europeu lançou esta segunda-feira um procedimento para levantar a imunidade a mais dois membros da assembleia. O procedimento surge na sequência de um pedido das autoridades belgas pela investigação ao caso de corrupção polémico conhecido por "Qatargate"."Contiuaremos a assguerar que não haverá impunidade. Faremos tudo para a combater a corrupção", salientou a presidente Roberta Metsola em comunicado.As primeiras medidas processuais já foram tomadas. O pedido em plenário será anunciado pela presidente do Parlamento Europeu a 16 de janeiro e enviado, posteriormente, para a Comissão dos Assuntos Jurídicos.A 9 de dezembro, foram detidos vários suspeitos por corrupção e lavagem de dinheiro, entre eles a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Khali, que acabou por ser destituida do cargo.