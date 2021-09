Parlamento pede esclarecimentos sobre partilha de informação dos suspeitos de terrorismo

O Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República Portuguesa (CFSIRP), entidade que funciona no Parlamento responsável pela fiscalização dos serviços secretos, vai pedir esclarecimentos à secretária-geral do SIRP, a embaixadora Maria da Graça Mira Gomes, sobre os encontros do Presidente da República e do primeiro-ministro, num restaurante em Lisboa, com o cidadão iraquiano suspeito de terrorismo.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.