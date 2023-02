Parlamento português iluminado de amarelo e azul em solidariedade com a Ucrânia

Esta sexta-feira assinala-se um ano desde que o país foi invadido pela Rússia.

As cores da bandeira da Ucrânia estão a iluminar a fachada da Assembleia da República desde o final da tarde desta quinta-feira, numa demonstração de solidariedade no âmbito do primeiro ano do início da invasão russa do país vizinho.

Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, manifestou "total solidariedade com o povo da Ucrânia", divulgando uma foto do Palácio de São Bento iluminado com as cores ucranianas.

"Esta noite, a fachada do Palácio de São Bento está iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia, assinalando a solidariedade da Assembleia da República àquele país, quando se completa um ano do início da invasão da Rússia", pode ler-se também na conta oficial da Assembleia da República no Twitter.