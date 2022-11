Passageiras à pancada obrigam avião para o Funchal a aterrar em Lisboa

Passageiros oriundos de Londres estão retidos no Aeroporto Humberto Delgado.

Uma cena de pancadaria dentro de um avião que fazia a ligação entre o aeroporto de Gatwick, em Londres, Reino Unido e o Funchal obrigou o Airbus A321 da Wizz Air a aterrar em Lisboa.



Segundo o CM apurou junto de fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, os desacatos terão sido causados por duas mulheres embriagadas. A aeronave foi forçada a aterrar no aeroporto Humberto Delgado e a PSP chamada a bordo onde acabaria por deter as duas mulheres.





Uma testemunha a bordo revelou, telefonicamente, aoque pelo menos uma das mulheres agrediu passageiros e tripulantes.

Na noite desta sexta-feira os passageiros ainda aguardava dentro da aeronave o retomar do voo da companhia aérea de baixo custo com sede na Hungria.