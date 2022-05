Passageiro britânico morre a bordo de voo da TAP a caminho de Portugal

Homem, de 71 anos, terá sofrido um ataque cardíaco.

Um passageiro britânico morreu a bordo de um voo da TAP Air London para Portugal depois de a tripulação o ter encontrado inconsciente. Avião foi obrigado a fazer aterragem de emergência no aeroporto de Santiago de Compostela, em Espanha.





De acordo com o The Sun, a equipa da TAP acionou, de imediato, os serviços de emergência e os paramédicos para o local antes do avião pousar, mas, apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi