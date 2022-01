Passageiro surpreendido ao viajar sozinho em voo internacional de 8 horas

Kai Forsyth descreveu momento como a "experiência mais estranha" da sua vida.

Um homem foi apanhado de surpresa ao realizar uma viagem de avião... sem qualquer outro passageiro a bordo. O viajante contou apenas com a companhia da tripulação que o "mimou" com diversos snacks e comida ilimitada.Kai Forsyth revelou na sua conta no Tiktok que nunca se tinha sentido tão "confortável" durante um voo, que incluiu ainda uma cama improvisada nos bancos da aeronave. O passageiro revelou ainda ao jornal Daily Star que viajar sozinho no avião foi a "experiência mais estranha" da sua vida.O voo, com origem no Reino Unido, teve a duração de 8 horas e tinha como destino Flórida, nos EUA.