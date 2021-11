Passageiros de voo que chegou ao aeroporto de Lisboa vindo de Moçambique testados à Covid-19

Resultados dos testes não serão conhecidos este sábado. Todos os passageiros terão de fazer uma quarentena de 14 dias.

Um voo de Moçambique aterrou este sábado em Lisboa com 262 passageiros. Todos os passageiros vão ser testados, sendo que, até às 19h20 apenas 10 pessoas tinham sido testadas à Covid-19.Os resultados dos testes não serão conhecidos este sábado, mas fonte do INEM disse àque todos os passageiros terão de fazer uma quarentena de 14 dias.O período de isolamento será feito no domicílio para os cidadãos com residência em Portugal, e em hóteis para os cidadãos que não tenham onde ficar durante esses dias.O avião aterrou no Aeroporto de Lisboa às 18h40 e prevê-se que até às 00h00 todos os passageiros estejam testagem à Covid-19 para despistar a presença da nova variante do vírus.Em declarações aos jornalistas, fonte do INEM explicou que o SEF e também a PSP estão a apoiar os passageiros para garantir que todas as medidas de segurança são cumpridas.