Pastilha elástica experimental pode ajudar a travar a Covid-19 ao travar carga viral em 95%

Assim sendo, uma simples pastilha elástica pode ajudar a conter a transmissão do SARS-CoV-2, quando as pessoas infetadas estão a tossir, respirar ou a falar. A descoberta foi feita pelo grupo de investigadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América.

Com o sabor de uma pastilha elástica convencional, esta pode ser armazenada por anos em temperaturas normais e a mastigação não danifica as moléculas da proteína ACE2, garantem os cientistas. A proteína ACE2 é encontrada na superfície das células que o vírus utiliza como "porta de entrada" para infetar, avança a agência Reuters.A carga viral com a utilização das pastilhas reduziu nas amostras realizadas a carga viral em mais de 95%, explicou o grupo de investigadores num estudo citado pela Reuters.