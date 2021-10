Patrão mata empregado à facada e leva vítima até ao hospital no Barreiro

O homem que, terça-feira à tarde, assassinou outro à facada numa sucateira do Lavradio, Barreiro, também ficou ferido com gravidade com golpes de arma branca.Foi detido pela PSP, chamada pelos médicos do Hospital do Barreiro, para onde o agressor, de 60 anos, transportou o corpo da vítima, seu empregado há duas dezenas de anos na apanha da sucata e noutros biscates, incluindo como mariscadores.