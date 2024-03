Paulo Macedo é o preferido de Montenegro para ministro das Finanças

Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), é apontado como o nome preferido por Luís Montenegro para ministro das Finanças do futuro Governo. Macedo é visto, segundo apurou o, como a pessoa com o perfil político, o conhecimento técnico e a experiência profissional certos para liderar um ministério que terá de dar resposta a dois desafios simultâneos: cumprir os compromissos assumidos no programa eleitoral da AD, que implicam aumento da despesa pública, e manter as contas do Estado equilibradas.