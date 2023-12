Paulo Raimundo encabeça lista da CDU por Lisboa às legislativas de março

Jornalista Alfredo Maia é o cabeça de lista no círculo eleitoral do Porto.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai encabeçar a lista da CDU por Lisboa às legislativas de março, divulgou o partido comunista esta quarta-feira.O jornalista Alfredo Maia é o cabeça de lista no círculo eleitoral do Porto. Em Beja, concorre o enfermeiro João Dias e em Braga a professora Sandra Cardoso.A 27 de novembro, numa entrevista à, o secretário-geral do PCP não esclareceu se iria encabeçar a lista por Lisboa. O objetivo de Paulo Raimundo passa por "recuperar os cinco mandatos perdidos" nas últimas eleições.Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas a 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa.