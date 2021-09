Paulo Rangel fala abertamente sobre a sua homossexualidade

"Deus não quer saber o que acontece no quarto de cada um de nós", atirou o eurodeputado.

O eurodeputado Paulo Rangel revelou durante uma entrevista para o programa 'Alta Definição, na SIC, que é homossexual e falou sobre o tema. "Deus não quer saber o que acontece no quarto de cada um de nós", atirou."Sempre assumi. Mas não é algo para pôr nos jornais. Temos de proteger a nossa família", disse o eurodeputado. Paulo Rangel assumiu no entanto que não teria uma conversa sobre a sua sexualidade caso os seus pais ainda fossem vivos."Jesus nunca faria qualquer discriminação", acrescentou Rangel.Relativamente à polémica com o vídeo divulgado nas redes sociais onde aparece embriagado, Rangel diz que não tem dúvidas de que foi colocado de forma intencional na Internet. Apesar de tudo, o eurodeputado afirmou que sempre esteve "calmíssimo" com todo o processo.