Paulo Rangel felicitou Rui Rio pela vitória e apela a "união" no partido para as legislativas

"A minha primeira palavra é para felicitar Rui Rio pela sua vitória", disse o eurodeputado.

Foi pelas 21h52 deste sábado, após a candidatura que encabeça assumir a derrota, que Paulo Rangel discursou, assumindo ter perdido as eleições diretas no PSD para Rui Rio.



Começou por saudar os presentes: "A minha primeira palavra é para felicitar Rui Rio pela sua vitória", disse, explicando que já tinha falado pessoalmente com o presidente do PSD reeleito, transmitindo-lhe "parabéns e felicitações".

"A segunda palavra é para saudar todos os militantes do PSD", considerou Rangel assinalando sinais de "vitalidade democrática" no partido.

"É um partido vivo, um partido forte (...), queria agradecer de forma muito muito reconhecida a todos aqueles que me apoiaram. Queria a gradecer a confiança", disse aos jornalistas o eurodeputado.

A palavra "união" foi repetida várias vezes no discurso, com um apelo feito a pensar nas legislativas". "Dentro de dois meses temos uma batalha decisiva, as legislativas, e é muito importante o partido estar unido", afirmou.

Garantiu ainda Rangel "colaboração leal e efetiva com o partido" nesta fase. "O prazo é exigente e impõe mobilização redobrada", afirmou o eurodeputado.

Finalmente, Rangel disse que resultado vai ter "consequências positivas" para o desempenho do partido nas legislativas.