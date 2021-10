Paulo Rangel oficializa candidatura à liderança do PSD

Paulo Rangel é oficialmente candidato à liderança do PSD.A confirmação foi dada já ao início da madrugada desta sexta-feira no Conselho Nacional do partido que decorre em Lisboa.

"Não podemos ser mais o partido da espera, da espera em cair de maduro. Temos de ser o partido da esperança", afirmou, de acordo com relatos de conselheiros nacionais presentes na reunião à porta fechada.

"Que o dia 4 de dezembro represente a fecundação do partido que seja capaz de criar esperança", afirmou, dizendo que muito brevemente apresentará publicamente a candidatura.