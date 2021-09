Paulo Rangel vai avançar contra Rui Rio nas eleições diretas do PSD em 2022

Eurodeputado conta já com o apoio de Miguel Pinto Luz.

Paulo Rangel vai mesmo avançar contra Rui Rio nas eleições diretas do PSD em janeiro de 2022, apesar de o líder do partido ter conquistado um bom resultado nas Autárquicas, sabe o CM. O eurodeputado conta já com o apoio de Miguel Pinto Luz, que apoiou Luís Montenegro nas diretas de 2020 contra Rio, e da concelhia do Porto, faltam agora as tropas ‘montenegristas’ para garantir uma disputa renhida, face a vantagem de Rio.

Leia mais no Correio da Manhã