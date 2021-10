"Peço que amanhã o Benfica mostre a sua grandeza em votos": Rui Costa na reta final da campanha à presidência

Sócios chamados este sábado às urnas para decidir presidência das águias.

Rui Costa fez esta sexta-feira um último apelo ao voto dos benfiquistas na reta final da campanha à presidência do Benfica. A horas dos sócios começarem a deslocarem-se às urnas, Rui Costa fez um pedido: "Peço que amanhã o Benfica mostre a sua grandeza em votos, que seja um grande dia para o clube e os nossos sócios têm essa obrigação de ir a votos".O presidente demissionário ressalvou ainda que os adeptos sabem quem é e que, esta sexta-feira, resta-lhe "apelar ao voto, seja qual for o desfecho".

As eleições para os órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2021-2025 realizam-se no sábado, com Rui Costa e Francisco Benítez a disputarem a sucessão a Luís Filipe Vieira, que ocupou o cargo de presidente durante quase 18 anos, entre novembro de 2003 e julho deste ano.

Rui Costa, que vinha desempenhando o cargo de vice-presidente, assumiu a presidência do Benfica em julho, na sequência da demissão de Luís Filipe Vieira, que foi constituído arguido no âmbito da investigação 'cartão vermelho', por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Já Francisco Benítez, principal rosto do movimento 'Servir o Benfica', foi o primeiro a anunciar a candidatura à presidência dos 'encarnados', depois de nas eleições anteriores ter desistido para apoiar João Noronha Lopes, que acabou por ser derrotado por Vieira.