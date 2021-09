Pedida demissão do Chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante António Mendes Calado

Gouveia e Melo será o nome proposto pelo Governo para substituir Mendes Calado, que exercia as funções desde março de 2018.

O Almirante António Mendes Calado, chefe do Estado-Maior da Armada, foi demitido, confirma ao CM fonte militar.

O Correio da Manhã pediu uma reação à Marinha, que até ao momento não prestou declarações.





Segundo a Lusa, a demissão surge proposta pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho.

Mendes Calado exercia as funções desde março de 2018 e havia sido reconduzido no cargo em fevereiro deste ano. Cumpria-as, agora, por um período máximo de dois anos.

Os chefes do Estado-Maior dos ramos são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, a qual deve ser precedida da audição, através do ministro da Defesa Nacional, do CEMGFA, prevê a lei orgânica das Forças Armadas.



Vice-Almirante Gouveia e Melo vai ser proposto para substituir atual CEMA

O vice-almirante Gouveia e Melo vai ser proposto pelo Governo ao Presidente da República para substituir o atual Chefe do Estado-Maior da Armada que vai ser exonerado, adiantou à Lusa fonte próxima do processo.

A informação foi confirmada à Lusa por uma fonte próxima do processo e ligada à Defesa Nacional.

Henrique Gouveia e Melo assumiu o comando da 'task force' no passado dia 03 de fevereiro, na sequência da demissão do anterior coordenador Francisco Ramos, que esteve pouco mais de dois meses à frente da equipa.