Pedido de impugnação de Nuno Melo impede realização do Conselho Nacional do CDS-PP

Francisco Rodrigues dos Santos convocou para esta noite o Conselho Nacional para discutir adiamento do congresso.

Depois de Francisco Rodrigues dos Santos ter convocado para esta noite o Conselho Nacional do CDS-PP, com o objetivo de discutir o adiamento do congresso, Nuno Melo apresentou um pedido de impugnação que foi aceite.O Conselho de Jurisdição deu razão a Nuno Melo, que defendia que o Conselho Nacional não tinha sido convocado com as necessárias 24 horas de antecedência.O atual presidente do CDS-PP lançou duras críticas à oposição e sublinhou que tem "legitimidade total" para liderar o partido."Se fosse já a congresso tenho a certeza que o venceria", disse."Não tenho medo, nunca tive, candidatei-me a presidente do CDS e não escolhi uma altura confortável, quando muitos se esconderam fui a votos neste partido", acrescentou.Francisco Rodrigues dos Santos acusou ainda "as personalidades conhecidas da praça pública, os comentadores, os rostos conhecidos dos portugueses" de procurarem "minar" a liderança do partido desde janeiro de 2020, quando foi eleito."Não sou cobarde, apesar da minha tenra idade assumi liderar um partido histórico da nossa democracia", afirmou.O presidente do CDS atacou ainda os que se juntaram a Nuno Melo, esta quinta-feira, em frente à sede do aprtido."Quando fui eleito herdei dívida de um milhão e 200 mil euros. Muitos dos que foram para a sede do partido haviam de ter subido as escadas, deviam ter ido à contabilidade e ajudar a pagar as dividas que deixaram", apontou.