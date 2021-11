Pedidos de fiscalização atrasam fim do SEF

Órgão continua a funcionar na normalidade.

A apresentação ao Tribunal Constitucional de pedidos de fiscalização preventiva do decreto de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), promulgado pelo Presidente da República, pode atrasar a aplicação prática do mesmo.





Ao que o CM apurou, estão habilitados a fazê-lo o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente do Parlamento, o Primeiro-Ministro, a Procuradora-Geral da República, a Provedoria de Justiça e, em conjunto, um décimo dos deputados. Entretanto, o SEF continua a funcionar na normalidade. Acácio Pereira, presidente do Sindicato de Inspetores, não quis comentar a promulgação presidencial da extinção.