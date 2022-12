"Pedimos desculpa a todos os portugueses": Seleção perde frente a Marrocos e diz adeus ao Mundial

Seleção lusa perdeu por uma bola a zero.

Marrocos venceu com um golo do avançado

Youssef En-Nesyri, aos 42 minutos. Numa segunda parte onde a equipa portuguesa dominou, mas não conseguiu dar a volta no marcador.





Vários jogadores da seleção reagiram à derrota, este sábado, frente a Marrocos no Estádio Al Thumama, no Qatar.O primeiro a reagir foi o vice-capitão Pepe que referiu que Portugal esteve por cima do jogo e acha "inadmissível um árbitro argentino apitar o nosso jogo".Bernardo Silva pede desculpa aos portugueses, mas diz que a seleção nacional deu tudo em campo e que "tentamos ao máximo qualificarmos-nos para as meias finais".Bruno fernandes: "Sempre que representamos a seleção fazemo-lo com o máximo de compromisso e o máximo de entregue".Em atualização.