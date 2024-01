"Pedir autorização? A quem? Eu sou ‘El Presidente’": Rapper corta Ponte 25 de Abril para videoclipe

Músico do Monte de Caparica vangloria-se de ilícito cometido sem qualquer reação das autoridades.

Autointitula-se ‘El Presidente’, “nascido no Monte de Caparica mas criado em Londres”, e faz a apologia do crime e da vida de ‘gangster’ nas músicas que produz sob o nome artístico de King Bigs. ‘El Presidente’ garante que conseguiu bloquear a Ponte 25 de Abril com a ajuda de amigos para gravar o videoclipe do tema ‘Gangstanismo’ sem pedir autorização a ninguém nem sofrer qualquer consequência por parte das autoridades.









As imagens, gravadas no final do verão do ano passado, provam o ilícito e a ousadia. Numa entrevista recente à RDP África, o rapper King Bigs, vangloriou-se do ato: “Parámos o trânsito, a pessoas apitaram, mas não passa nada. Pedir autorização? A quem? Eu sou ‘El Presidente’, só tenho de pedir autorização a mim mesmo”, afirmou.

Segundo o CM apurou, o vídeo foi gravado em pleno tabuleiro da Ponte 25 de Abril, quando o músico juntou um grupo de amigos em vários carros e juntos pararam o trânsito durante largos minutos durante a madrugada. King Bigs e um operador de câmara circulam a pé enquanto os outros condutores são obrigados a esperar perante o bloqueio. A seguir entram nos carros e desaparecem. A PSP não respondeu às questões do CM.