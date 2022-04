“Pediram para que a menina mentisse”: Mãe revoltada com agressões de professora à filha em Felgueiras

Escola de Felgueiras ainda não falou com a mãe sobre o caso.

Fátima Ferreira está revoltada com as alegadas agressões de uma professora de apoio à filha de seis anos, ao que tudo indica por não saber ler uma palavra. Aconteceu no Centro Escolar de Margaride, pertencente ao Agrupamento de Escolas Manuel Faria e Sousa, em Felgueiras. A docente já terá sido alvo de um processo disciplinar para averiguar a situação, mas a mãe acusa agora o estabelecimento de ensino de tentar camuflar a situação.