Pedófilos fazem-se passar por amigos do casal McCann para atrair jovem polaca para hotel

Três pedófilos tentaram atrair Julia Wandelt, a jovem que acredita ser Maddie, para um hotel, com o pretexto de quererem ajudar a resolver o mistério sobre a sua identidade. A informação foi avançada pela vidente Fia Johansson, assessora da jovem polaca de 21 anos.Ao que o site de notícias Radar conseguiu apurar, os predadores interpelaram Julia através do e-mail que foi disponibilizado no Instagram @IAmMadeleineMcCann.

"Os meus investigadores descobriram que três pedófilos estavam a tentar atrair Julia para hotéis, dizendo que eram amigos da família McCann e que podiam ajudar a resolver o mistério de Madeleine. É uma situação verdadeiramente triste", disse Fia Johansson.A vidente, que tem acesso aos e-mails que são enviados para Julia, viu as mensagens dos homens com registo criminal e instruiu a jovem a evitar qualquer contacto."É muito perigoso para a Julia fazer qualquer coisa neste momento, porque ela não faz ideia do que está a fazer e, ao mesmo tempo, a família não a apoia muito", disse Fia Johansson.Julia Wandelt tornou-se viral na internet depois de criar uma conta no Instagram com nome @Iammadeleinemaccann (Eu sou a Madeleine McCann em português). Na rede social, tem publicado fotografias nas quais tenta mostrar as semelhanças físicas que partilha com a menina desaparecida. Em dez dias acumulou mais de um milhão de segudores.Quando tinha três anos, em 2007, Maddie desapareceu de um apartamento perto da Praia da Luz, no Algarve. O caso permanece sem solução depois de 16 anos de vários suspeitos investigados e pistas seguidas.