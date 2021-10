Pedreiro mata jovem e esconde corpo dentro de parede de cimento no Brasil

Joice Maria da Glória Rodrigues, de 25 anos, estava desaparecida há oito dias.

Um pedreiro de 56 anos foi detido esta terça-feira depois de ter confessado que estrangulou até à morte com uma camisola a jovem Joice Maria da Glória Rodrigues de 25 anos. O corpo foi encontrado atrás de uma parede, coberta com cimento, num prédio em construção em São Vicente, no litoral de São Paulo, Brasil.

A jovem estudante estava desaparecida há oito dias, de acordo com informações divulgadas pelo G1. Durante as diligências, a polícia apurou que a vítima tinha estado na rua onde fica localizada a obra para se encontrar com o pedreiro.

As autoridades encontraram a vítima nua com uma camisola preta enrolada no pescoço dentro de uma parede coberta de cimento na obra onde o homem trabalhava. Depois disso, dirigiram-se à residência do pedreiro que foi preso pelo crime de ocultação de cadáver.

O suspeito confessou o crime à polícia civil, alegando que matou a vítima depois de ter mantido relações sexuais com a mesma. Outro suspeito também terá sido detido.

O local do crime foi revistado e a equipa apreendeu pinos de plásticos vazios, geralmente utilizados para guardar cocaína, além de um saco com roupa interior.