Pedro Gama morreu mas a mãe "fala" com ele todos os dias no Twitter

Pedro deixou a conta aberta com um algoritmo automático que todos os dias publica um emoji.

Uma mãe perdeu o filho, mas continua a falar com ele todos os dias através do Twitter. Esta mãe chama-se Assunção Fernandes e o filho – que tinha 43 anos quando morreu de cancro –, Pedro Gama. Morreu no dia 25 de março, faz agora três anos. Mas deixou a sua conta aberta e um algoritmo automático que, todos os dias, desde então, publica um emoji. Invariavelmente, o desenho de um teleférico ou de um comboio suspenso.

