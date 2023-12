Pedro Nuno Santos conta com António Costa para a campanha e com José Luís Carneiro para o futuro

Novo secretário-geral vinca o "orgulho imenso no trabalho" do primeiro-ministro.

Pedro Nuno Santos conta "com António Costa para a campanha" para as legislativas e com José Luís Carneiro para o futuro do PS, segundo adiantou durante um discurso proferido este sábado na sede nacional dos socialistas, em Lisboa.O candidato vencedor das eleições diretas do partido vincou o "orgulho imenso no trabalho" do primeiro-ministro e deixou uma palavra aos oponentes. "Os camaradas Daniel Adrião e José Luís Carneiro foram circunstancialmente meus adversários. Contamos com eles", afirmou.O novo secretário-geral asseverou que "o PS foi e vai continuar a ser o maior partido" em Portugal e definiu como metas "salvar o Serviço Nacional de Saúde" e continuar a "reduzir a dívida pública", ao mesmo tempo "aumentando a receita".Pedro Nuno Santos venceu este sábado as eleições diretas com 62% dos votos, contra 36% de José Luís Carneiro.