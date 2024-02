Pedro Nuno Santos disponível para debate com os três líderes da coligação AD

Secretário-geral do PS recusou a ideia de estar a fugir do debate com Luís Montenegro.

O secretário-geral do PS mostrou-se esta quinta-feira disponível para mais um debate com o PSD, depois de ter recusado um frente a frente nas rádios, desde que participe Luís Montenegro, Nuno Melo e Gonçalo da Câmara Pereira.

"Eu posso aceitar o décimo debate com uma condição, uma vez que Luís Montenegro quer que Nuno Melo participe nos debates [na televisão com PCP e Livre], eu aceito fazer um debate com a condição que o debate seja com Luís Montenegro [PSD], com Nuno Melo [CDS-PP] e com Gonçalo da Câmara Pereira [PPM] - líderes dos partidos que integram a coligação Aliança Democrática (AD)", afirmou Pedro Nuno Santos à chegada à conferência Fábrica 2030, organizada pelo jornal `online´ ECO, no Porto.

O socialista referiu que, se o PSD aceitar esta condição, fará o debate, tendo o tempo de ser igual para os quatro intervenientes.

"Tal como nas legislativas de 2015 e 2019, as rádios convidaram ainda os líderes dos dois maiores partidos, PS e PSD, para um frente a frente. Luís Montenegro aceitou, Pedro Nuno Santos recusou o debate, pelo que o mesmo não se realizará", refere um comunicado enviado pelas direções editoriais da Antena 1, Observador, Renascença e TSF, emitido na terça-feira à noite, onde se noticia que estas rádios organizarão no dia 26 o último debate com todos os líderes com assento parlamentar.

Já na quarta-feira, o presidente do PSD reiterou "disponibilidade total" para mais debates com o líder do PS.

Pedro Nuno Santos recusou a ideia de estar a fugir do debate com Luís Montenegro com o qual, recordou, já tem um agendado.

"São já nove os debates que vou ter e eu preciso de fazer campanha, preciso de estar na rua, preciso de visitar hospitais, preciso de visitar escolas, preciso de falar com as pessoas", frisou.