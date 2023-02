Pedro Passos Coelho é o possível candidato preferido dos portugueses

Embora nenhum dos nomes propostos mereça uma preferência clara dos inquiridos, a sondagem da Intercampus para oe ‘Negócios’ revela quatro possíveis candidatos que se destacam com resultados entre os 10% e os 16%. Pedro Passos Coelho é o preferido dos eleitores. O ex-presidente do PSD obtém 15,8%, quando em novembro de 2022 tinha 15,2%. E passou de segundo lugar em novembro para primeiro lugar em fevereiro. António Guterres, secretário-geral da ONU, surge logo a seguir com 13,5%.Conheça o resto da notícia no Correio da Manhã