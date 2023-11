Pedro Sánchez reeleito chefe do Governo de Espanha com 179 votos

Sánchez obteve 171 votos contra e nenhuma abstenção.

O líder do PSOE, Pedro Sánchez, foi reeleito Presidente do Governo espanhol esta quinta-feira, após o debate de investidura realizado no Congresso dos Deputados, com 179 votos a favor, mais três do que a maioria absoluta.Sánchez obteve o apoio do PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Junts, BNG e CC, com 171 votos contra, os do PP, Vox e UPN e nenhuma abstenção, avança o El País.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) foi o segundo mais votado nas eleições legislativas de 23 de julho e Sánchez foi hoje investido primeiro-ministro com o apoio de uma 'geringonça' de formações de esquerda e direita, regionalistas, nacionalistas e independentistas.

Sánchez vai assumir a liderança de um governo de coligação do PSOE com o Somar, uma plataforma de formações de esquerda liderada pela atual ministra do Trabalho, Yolanda Díaz.





Costa felicita reeleição



O primeiro-ministro português saudou esta quinta-feira Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), pela reeleição como presidente do Governo de Espanha, afirmando estar certo de que os dois países ibéricos continuarão a desenvolver as relações bilaterais.

"Felicitei Pedro Sánchez pela sua eleição como presidente do Governo espanhol. Estou certo de que continuará a trabalhar para o desenvolvimento das relações entre Portugal e Espanha, em particular das regiões transfronteiriças", escreveu António Costa na rede social X (antigo Twitter).