Pelo menos 11 mortos num tiroteio em Montenegro

Cetinje

Pelo menos 11 pessoas morreram num tiroteio em Montenegro, nos Balcãs.Na origem do tiroteio desta sexta-feira estará uma disputa familiar, avança a televisão estatal.De acordo com a imprensa local, o suspeito abriu fogo esta sexta-feira no próprio bairro, em, após uma disputa familiar. Seis pessoas ficaram feridas, entre elas um agente da polícia. A cidade fica a 36 quilómetros a oeste de Podogrica, atual capital da pequena nação dos Balcãs.O suspeito acabou abatido pelas autoridades.O Governo ainda não comentou o caso.