Pelo menos 12 mortos em sismo de magnitude 6.7 no Equador

Várias casas, escolas e centros médicos ficaram destruídos e várias estradas obstruídas devido ao deslizamento de terras.

Pelo menos 12 pessoas morreram após um sismo de magnitude 6.7 na escala de Richer abalar, este sábado, a zona costeira do Equador.De acordo com a Reuters, várias casas, escolas e centros médicos ficaram destruídos e várias estradas obstruídas devido ao deslizamento de terras."As equipas de emergência estão a mobilizar-se para oferecer todo o seu apoio às pessoas que foram afetadas", referiu o Presidente do Equador, Guillermo Lasso, numa publicadção na rede social twitter.

Segundo o Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional do Equador, o sismo ocorreu às 12h11 horas locais (17h12 GMT) a 2,78 graus de latitude sul e 79,93 graus de longitude oeste.

O primeiro abalo foi seguido de outros dois mais fracos na hora seguinte, de acordo com o instituto.

