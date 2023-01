Pelo menos 1200 detidos após invasões de apoiantes de Bolsonaro em Brasília

Apoiantes bolsonaristas vandalizaram as três instituições, partiram vidros, portas e equipamentos e destruiram diversos documentos.

Apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram, este domingo, o Congresso Nacional, em Brasília, o Palácio do Planalto, a sede da presidência brasileira, e o Supremo Tribunal Federal.



